塩野義製薬はこのほど、冬の感染症に関する意識調査の結果を発表した。調査は202年12月12日〜12月14日、20〜89歳の男女1,200人を対象にインターネットで行われた。冬の感染症実態調査○約半数が感染症対策に「疲れ」を感じているまず、感染症に対する意識を4段階(そう思う、ややそう思う、あまりそう思わない、そう思わない)で聞いた。感染症に「慣れ」を感じているかと聞くと、13.9%が「そう思う」、 46.3%が「ややそう思う」と答