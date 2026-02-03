２００５年にヒットした楽曲「ＭｙＷａｙ」で知られる音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ（デフテック）」のＭｉｃｒｏ（マイクロ、本名西宮佑騎＝４５）容疑者が都内の自宅で乾燥大麻数グラムを所持したとして、関東信越厚生局麻薬取締部に麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたことが３日、分かった。複数の関係者によると、麻薬取締部、通称「マトリ」が２日、Ｍｉｃｒｏ容疑者の自宅を家宅捜索して乾燥大麻が見つかり、同