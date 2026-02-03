【モデルプレス＝2026/02/03】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が2月2日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】可愛すぎる34歳新喜劇女優「破壊力抜群」ミニスカ秘書姿の眼福ショット◆小寺真理、美脚輝くミニスカ姿披露小寺は「楽日でした！雪山のミニスカ秘書でした！」と記し、衣装姿の写真を投稿。ストライプ柄の黒のジャケットとミニスカート、パンプスを着用した美しい脚が際立つショットを