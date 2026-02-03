鹿児島市の国道3号で、きょう3日、市営バスと乗用車が衝突し、バスの乗客6人がけがをしました。 鹿児島西警察署によりますと、きょう午前11時半過ぎ、鹿児島市草牟田町の国道3号で、鹿児島市街地方向に走っていた市営バスと隣りの車線を走っていた乗用車が、衝突しました。 バスには、乗客・乗員あわせて12人が乗っていましたが、60代から80代の乗客の女性6人が軽いけがをし、このうち4人が病院に搬送されました。命に別状はない