ややドル安優勢も、主要通貨は落ち着いた動き=東京為替概況 3日のドル円は155円台での推移。やや上値が重く、朝の155円60銭台から午後に155円31銭を付けたものの、値幅は限定的。日経平均が2000円を超える上昇となり、ザラ場の史上最高値を更新するなど株高の展開。中国本土株の堅調な動きなども見られ、世界的にリスク選好の動きが広がったが、円売りの動きは限定的にとどまった。昨日の上昇に対する調整売りなどが上