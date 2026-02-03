ドル円１５５．４０近辺、ユーロドル１．１８１５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は155.40近辺、ユーロドルは1.1815近辺での推移。これ前のレンジは、ドル円は155.31-155.66、ユーロドルは1.1787-1.1817となっており、いずれも本日のドル安圏に位置している。この日は豪ドル/ドルが急伸しており、全体相場でのドル安圧力につながった面がある。豪中銀は予想通りの利上げを発表し、声明内容が予想