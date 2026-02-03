乾燥大麻を所持か心地よいフロウとハーモニーで2000年代初頭に一世を風靡した「My Way」といえば、2人組音楽ユニット「Def Tech」の代表曲である。そんなDef TechのMicroこと西宮佑騎容疑者（45）が、2月2日に麻薬取締部（マトリ）によって逮捕されたと読売新聞オンラインが報じた。乾燥大麻を所持していた疑いがもたれている。【写真を見る】西宮容疑者のSNSにはサーフィンを楽しむ様子が投稿されていた。逮捕報道の5日後には「