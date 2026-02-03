ロッテのネフタリ・ソト内野手（３６）が３日、宮崎・都城の１軍キャンプで節分の豆まきを行い「久しぶりにやってよかったです」と笑顔を見せた。今季から、球団では１９９８年のフリオ・フランコ以来、２８年ぶりとなる外国人の主将に就任。「自分がしっかり練習をしたり、取り組む姿勢を見せられれば、他の選手も見てくれていると思う。勝ちにつながると思っています。早めに万全な状態にしたいです」と先頭に立ってチームを