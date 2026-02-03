ヤクルト・奥川恭伸投手が浦添キャンプ３日目の３日、ブルペンで１１２球を投げ込んだ。キャンプ初日に続いて早くも２度目のブルペン入りとなったが「まだまだです。全然」と首を横に振った。シーズンで長いイニングを投げる土台を作るべく、昨季終了後からピッチングを欠かさず１月の自主トレでも１０２球を投げていたほど。「キャンプでも例年より数投げようと思っていたので」と説明した。昨季は自身初の開幕投手を務めた