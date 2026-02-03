ヤクルト・荘司宏太投手が３日、守護神奪取と６０試合登板を目標に掲げた。昨季、２勝１敗２８ホールド、防御率１・０５を記録してセ・リーグ新人王を獲得した左腕は上をにらむ。「守護神の座を狙っていますし、去年の４５登板はあまり多くはないと思うので、今年は６０登板目指して頑張りたいと思います」と声を張った。抑え候補に挙がるのは石山、星、新助っ人のキハダ、リランソら。「激しい戦いになると思います」と競争