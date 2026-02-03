俳優の松本まりか（41）が3日、テレビ東京で放送中のドラマ9『元科捜研の主婦』(毎週金曜 後9:00)の公式インスタグラムに登場。“5歳の息子”との節分ショットが公開された。【写真】「可愛すぎる鬼さん」“5歳の息子”との写真が公開された松本まりか松本は、このドラマで5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕の妻役で主人公を務めている。写真では「オフショット」として2人の子ども役の佐藤大空との2ショットが公開された。