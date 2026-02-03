インタビューに応じる日産自動車販売協会の加藤敏彦会長日産自動車販売協会の加藤敏彦会長（茨城日産自動車社長）は、落ち込みが続く日産車の国内販売に強い危機感を表明した。共同通信の取材に「早急に60万台以上に戻さないと、いずれ門構えを小さくしなければならない」と述べ、店舗削減などの可能性に言及した。日産は経営難によるブランドの毀損や新車投入の遅れから販売が低迷。2025年は前年比15.2％減の40万3105台で、過