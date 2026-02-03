豊川稲荷東京別院で節分の豆まきに参加した安青錦＝3日、東京都港区1月の大相撲初場所で20年ぶりの新大関優勝を果たした安青錦が3日、東京都港区の豊川稲荷東京別院で節分の豆まきに参加し、横綱昇進に挑む春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）に向けて「もう一つ上を目指していきたい気持ちが強くなった」と意欲を示した。十両だった昨年に続く参加。各界の著名人がそろう中で、2場所連続優勝を遂げたウクライナ出身