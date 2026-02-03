音楽デュオ「Def Tech」のメンバーの男が自宅で乾燥大麻を所持したとして、現行犯逮捕されていたことがわかりました。【映像】逮捕された「Def Tech」のMicro容疑者「Def Tech」のMicroとして活動する西宮佑騎容疑者（45）はきのう、東京・渋谷区の自宅で乾燥大麻を所持していた疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部が、西宮容疑者の自宅を家宅捜索したところ、乾燥大麻とみら