神戸市交通局は市営地下鉄海岸線で３月14日（土）始発からダイヤ改正を実施するとこのほど発表した。日中時間帯の運行間隔をこれまでの10分から15分に変更することと、各駅の停車時間を見直すのが柱で、利用客の少ない時間帯に合わせた運行体制にするとともに、今後予定されているホームドア設置への対応も目的としている。今回のダイヤ改正は2001年の同線開業以来、初めての大幅な変更となる。神戸市営地下鉄海岸線の車両（同市