「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載中の『あかね噺』（原作：末永裕樹／作画：馬上鷹将）の落語イベント「あかね噺落語会～当世大看板百芸繚乱～」が東京・有楽町よみうりホールにて5月7日（木）と8日（金）の2日間、計4公演で開催される。本イベントのチケットは2月10日（火）より先行抽選販売がスタートする。 【写真】馬上鷹将描きおろし！イベントキービジュアル 『あかね噺』は落