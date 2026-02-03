３日の債券市場で、先物中心限月３月限は３営業日ぶりに反落。２日の米債券安に加え、前日の米株高や円安進行を背景に日経平均株価が大幅高となったことが影響した。 米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）が２日発表した１月の米製造業景況感指数が３年５カ月ぶりの高水準となったことを受け、同日の米長期債相場が下落（金利は上昇）した流れが東京市場に波及。前日のニューヨーク市場でドル円相場が一時１５