良品計画がこの日の取引終了後、１月度の国内売上高を発表しており、直営既存店とオンラインストアを合わせた売上高は前年同月比２．６％増と３カ月ぶりに前年実績を上回った。 季節のおすすめ商品を特別価格で提供する「良いね祭」（２５年１２月２６日～２６年１月５日）のほか、会員向けの「家具１０％ＯＦＦ」（１月２３日～２月２日）の効果もあり、衣服・雑貨、生活雑貨、食品の全ての商品部門で前年実績