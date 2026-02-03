ファーストリテイリングがこの日の取引終了後、１月度の国内ユニクロ売上速報を発表しており、既存店とＥコマースを合わせた売上高は前年同月比１４．０％増と２カ月ぶりに前年実績を上回った。 気温が低く推移したことで防寒衣料の販売が好調だったことに加えて、通年商品の販売も好調だった。内訳では、客数が同７．５％増、客単価が同６．０％増といずれも増加した。 出所：MINKABU PRESS