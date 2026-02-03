きょう（3日）、香川県琴平町で46歳の妻を殺害した疑いで45歳の男が逮捕されました。男は自ら「妻を殺した」と110番通報したということです。 【画像をみる】女性が倒れていたアパート アパートの室内で倒れている女性が見つかる 殺人の容疑で逮捕されたのは琴平町の会社員の男（45）です。警察によりますと、男はきょう午前０時ごろ、自宅で妻（46）を殺害した疑いが持たれています。午前2時6分ごろ、男から「妻を