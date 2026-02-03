（屏東中央社）元プロ野球選手の後藤駿太さんと西田明央さんが、今季から台湾プロ野球・中信ブラザーズの1軍打撃コーチを務める。2人は南部・屏東県で2日に行われた中信の春季キャンプ開始セレモニーに参加した。昨季まで中日でプレーした後藤さん。中信の平野恵一監督はオリックス時代のチームメートでもある。報道陣の取材に応じ、中信から誘いがあったのは現役続行を模索していた時期だったものの、指導者になる夢があった上に