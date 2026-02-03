（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は3日午前、台北市内の総統府で記者会見を開き、人工知能（AI）や半導体などハイテク産業のサプライチェーン（供給網）の安全確保に向けて米国との連携を強めていく方針を表明した。「より安全で強靭（きょうじん）性のある供給網を共に構築していく」とし、台湾と米国は「不可欠なパートナー」だと強調した。頼総統は会見で、米国と経済分野での関係強化を図る「経済繁栄パートナーシッ