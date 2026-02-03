Brightin Star 35mm F0.95 Amazonのタイムセールで、Brightin Starの大口径標準レンズ「Brightin Star 35mm F0.95」が10%OFFでセール中だ。価格は2万8,620円。 Brightin Star 35mm F0.95は、APS-Cのイメージサークルに対応した大口径標準MFレンズ。レンズ構成は8群11枚で最小絞りはF16。最短撮影距離は0.37m。マウントはキヤノンEF-MおよびRF、ソニーE、ニコンZ、富士フイルムX、マイクロフ