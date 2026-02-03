FOXが運営するスマートフォン（スマホ）ケース販売サービス「caseplay（ケースプレイ）」は、Xperia 10 VII／1 VIIやAQUOS R10／wish5に対応した「プレミアムスクエアケース」「プレミアムスクエアケース with SnapMag」を2月3日から発売した。3000種類以上の豊富なデザインから選べる点に加え、高い耐衝撃性と環境配慮型素材を採用した点が特徴。デザイン性と実用性を両立したスマホケースだ。カラーはクリアとクリアブラックの