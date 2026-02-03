今冬にトッテナムからドイツの古豪ボルシアMGに加入したDF高井幸大は、すでにスタメン出場するなど、４試合でプレー。確実に評価を高めている。昨夏に加入したスパーズでは、怪我もあって出場機会がゼロだっただけに、このレンタル移籍が成功だったのは間違いない。注目されるのは、昨年の６月シリーズ以降は遠ざかっている日本代表への復帰だ。２日２日、欧州視察を終えた森保一監督が、この21歳のCBについて言及。こう評し