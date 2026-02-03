嵐の公式Instagramが「ThrowBack ARASHI」として、2010年3月3日にリリースされた「Troublemaker」のジャケット写真を公開し、あらためて注目を集めている。 【画像】嵐「Troublemaker」ジャケット写真／【動画】嵐「Troublemaker」MV ■「Troublemaker」のスタイリッシュなジャケット写真 「Troublemaker」は、櫻井翔が主演を務めたTBS系日曜劇場『特上カバチ!!』の主題歌。今回公開されたのは、通常盤のジャケット写真だ