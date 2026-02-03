【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西野カナが、本人の誕生日でもある3月18日に発売となるライブBlu-ray＆DVD『Special Live “Christmas Magic”』の2種のジャケット写真を公開した。 ■完全生産限定盤は、まるでクリスマスプレゼントのようなデザイン 本映像作品は、2025年12月17日・18日にKアリーナ横浜にて開催された『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christm