ＮＴＮ [東証Ｐ] が2月3日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.4倍の139億円に急拡大し、通期計画の130億円に対する進捗率が107.5％とすでに上回り、さらに5年平均の47.9％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は9.7億円の赤字(前年同期は46.8億円の黒字)に転落する計算になる。