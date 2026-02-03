サンクゼール [東証Ｇ] が2月3日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.4％増の6.9億円に伸び、通期計画の9.1億円に対する進捗率は75.4％に達したものの、3年平均の78.1％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比27.1％増の2.2億円に伸びる計算になる。 直