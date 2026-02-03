東祥 [東証Ｓ] が2月3日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比21.9％増の59.6億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の58.8億円→70億円(前期は59.3億円)に19.0％上方修正し、一転して17.9％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の21.8億円→33億円(前年同期は30.1