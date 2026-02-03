理想科学工業 [東証Ｐ] が2月3日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比5.4％減の43.2億円に減ったが、通期計画の57億円に対する進捗率は75.9％に達し、5年平均の52.0％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比23.3％減の13.7億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実