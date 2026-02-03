ヒロセ電機 [東証Ｐ] が2月3日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比10.0％減の248億円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の300億円→305億円(前期は330億円)に1.7％上方修正し、減益率が9.2％減→7.7％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最