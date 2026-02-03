3日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝155円42銭前後と、前日午後5時時点に比べ52銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円61銭前後と3銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース