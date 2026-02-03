第10回シンガポール航空ショーが2月3日、正式に開幕しました。航空ショーは隔年開催で、3日から6日まで専門関係者に開放され、7日から8日まで一般公開となっています。中国空軍の「八一アクロバット飛行隊」は、複数国の展示機と共に複数回の飛行パフォーマンスを披露します。今回の飛行ショーでは離発着空港とショーの空域が分離されており、海上上空でおこなわれることが分かりました。「シンガポール航空ショー」の公式サイトに