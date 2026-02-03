禅の悟りに至る過程を表現した「十牛図」の世界を映像化した「黒の牛」が公開中だ。蔦（つた）哲一朗監督は、黒牛と出会い、自然と溶け合うように生きる男の姿をモノクロフィルムとカラーの７０ミリフィルムを使って撮影した。「映画の本質は『画（え）』だ」と語る。（浅川貴道）「十牛図」は、禅宗における悟りの過程を、牛と人をモチーフにした１０枚の絵で象徴的に表したものだ。その世界を表現することに挑んだ。監督は「