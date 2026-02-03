乾燥大麻を所持したとして、音楽デュオ「Def Tech」のメンバーでMicroとして活動する西宮佑騎容疑者（45）が、関東信越厚生局麻薬取締部に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、厚生労働省・関東信越厚生局麻薬取締部に麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、音楽デュオ「Def Tech」のメンバーでMicroとして活動する西宮佑騎容疑者（45）です。西宮容疑者はきのう、東京・渋谷区の自宅で、乾燥