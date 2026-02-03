今年、デビュー１０周年を迎える歌手の林部智史が、アルバム「縁（えにし）」（エイベックス）を出した。加藤登紀子や丸山圭子など、カバーアルバムの前作「カタリベ〜愛のエクラン〜」で縁が結ばれた多くの大御所が、曲作りに携わった。南こうせつもそのひとり。作曲した「追伸」は、故郷への思いが詰まった味わい深い一曲となっている。（宍戸将樹）「心地よい声」が共通点ふたりの縁は、前回のアルバムで林部が南の「夢一夜