バンコクで会談する警察庁の植木百合子・保安課風俗環境対策室長（左）とタイ警察のタッチャイ副長官（右）＝3日（共同）【バンコク共同】東京の個室マッサージ店で12歳のタイ人少女が違法に働かされていた事件を受け、警察庁生活安全局の植木百合子・保安課風俗環境対策室長らが3日、タイ警察のタッチャイ副長官らと首都バンコクで会談し、国際的人身取引や児童の性的搾取を防ぐための連携強化策を協議した。会談後に取材に応