3日の東京株式市場で、日経平均株価は2000円を超える大幅な上昇となり、過去最高値を更新しました。日経平均株価は大幅に上昇し、終値は2日に比べて2065円高い5万4720円でした。前の日のアメリカ市場で株価が大きく上昇したことや、東京外国為替市場で1ドル＝155円台半ばまで円安が進んだことで、幅広い銘柄に買い注文が膨らみました。円相場をめぐっては先週末に高市首相が「円安で『外為特会』の運用がホクホク状態」「円安だか