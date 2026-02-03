【Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）】 2025年6月5日 発売 価格：49,980円 任天堂は2月3日、同社の最新ゲーム機「Nintendo Switch 2」の本体セルスルーが過去最速ペースで1,500万台を達成したことを発表した。 2025年6月に発売された「Switch2」は当初品薄となり、ゲームショップや家電量販店で抽選販売が行なわれていたが、年末商戦にかけて徐々