岡山市役所 放課後児童クラブのスタッフ確保につなげるため、クラブへの就職を検討している人を対象にした就職相談会を岡山市が開催します。 就職相談会は2月5日（木）午前10時～午後3時で、場所は岡山市役所1階の市民ホールです。 相談受付ブースを設けるほか、職員募集動画やインタビュー動画などが放映されているということです。 放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間に家庭にい