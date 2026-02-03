資料海ごみ 岡山市が、市内で見つけたごみ溜まりの情報を募集しています。 募集内容は、用水路や水門などでごみが流れ着いて溜まっている場所や、道路わきや公園などポイ捨てのごみが多い場所、ごみ袋からごみが散乱している場所などです。 岡山市のホームページから専用サイトに移動して写真などを投稿してほしいとしています。期間は2月3日から5月31日までです。 取り組みは、海ごみを減らすのを目的