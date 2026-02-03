吉本新喜劇の小寺真理（34）が2日、自身のインスタグラムを更新。舞台のオフショットを公開した。 【写真】ホント、スタイルいいですね～タイトな秘書姿お似合いです 「楽日でした！雪山のミニスカ秘書でした！」と投稿し、舞台上で雪山のセットをバックにタイトな秘書姿で笑みを浮かべる写真を掲載。「テレビ放送をお楽しみに～」と呼びかけた。 フォロワーからは「スタイルよくて美脚でお綺麗です