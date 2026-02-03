赤磐警察署 岡山市の病院に侵入し現金を盗んだなどとして、大阪市の70代の男が、窃盗などの疑いで逮捕されました。岡山県では2025年から同種の侵入・窃盗事件が10件発生していて、警察は男が関与しているとみて調べを進めています。 建造物侵入・住居侵入未遂・窃盗の疑いで逮捕されたのは、大阪市西成区萩之茶屋に住む78歳の無職の男です。 警察によりますと、男は2025年12月7日の午前1時ごろから午前2時ごろまでの間、