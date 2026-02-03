Netflixが日本国内でライブ配信する『2026 ワールドベースボールクラシック』の大会応援ソングを稲葉浩志が担当することが決まった。名曲「タッチ」をスペシャルカバーする。【写真】Netflixが配信するWBCキービジュアル「タッチ」は、あだち充原作のアニメ『タッチ』の主題歌として1985年にリリースされた楽曲。キャッチーでドラマ性のある歌詞や爽やかなメロディーで、2007年の「タッチ（21st century ver.）」、2024年の「