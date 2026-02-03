乃木坂46の梅澤美波が3日、都内で行われた自身の2nd写真集『透明な覚悟』発売記念記者会見に出席。加入から10年目となる乃木坂46としての活動について語った。【写真】乃木坂46・梅澤美波、美オーラ全開！発売記念記者会見の様子イタリアで撮影された本作は、梅澤にとって約5年半ぶりとなる写真集。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚