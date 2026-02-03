BTSのソウル・光化門広場でのカムバックイベント「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」が、Netflixにて3月21日20時（日本時間）より世界同時ライブ配信されることが決定。さらに、ドキュメンタリー映画『BTS: THE RETURN』が、Netflixにて3月27日に独占配信されることも決まった。【写真】ドキュメンタリー映画『BTS: THE RETURN』配信決定アート「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」は、韓国から世界同時でライブ配信される史上