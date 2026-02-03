元衆議院議員の金子恵美氏が３日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、退職代行会社「モームリ」の運営会社社長と妻が逮捕されたニュースについて「昭和の考え方なのかもしれないですけど」と持論を展開した。この日は退職代行運営会社社長と妻が、弁護士に仕事を紹介し、違法に報酬を得た疑いで逮捕されたことを取り上げた。この退職代行会社は累計利用者４万人超とも言われている。金子氏は「昭和の考え方