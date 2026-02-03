「ＢＴＳオラレ上越開設１４周年記念」（４日開幕、平和島）寺島吉彦（４０）＝東京・１１１期・Ｂ１＝は、前節で酒井俊弘（福井）がチルト３を駆使した４５号機を獲得。「どの枠になっても、自分もチルト３で行きます」と笑みをこぼしていた。「昨年末のびわこでチルト３のゲージを作ることができたし、それを使います。前操者の田上凜（大阪）選手が藤山翔太（大阪）選手に教わって叩いたペラだったので」と調整への手応えは