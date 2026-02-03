タレントの関根麻里（41）が3日、自身のインスタグラムを更新。父・関根勤（72）とのプライベートショットを披露した。麻里は「みんなが健康にすごせますように」とつ書き出し、鬼の角をつけた親子ショットを投稿。「恵方巻きと海鮮巻き、美味しかった〜！」と続け、豪華な巻きずしの写真も披露した。